لتجنب رفع عداد الكهرباء.. تعرف على آخر موعد لسداد فاتورة يناير 2025

كتب- محمد صلاح:

جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحذيرها لجموع المواطنين المتقاعسين عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء عدم مخالفة مواعيد سداد فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة باستهلاكهم الشهري، لضمان عدم تراكمها لفترة تزيد عن شهرين متتالين دون سدادها، حيث يتم في هذه الحالة تغيير عداد الكهرباء وتركيب عداد مسبق الدفع، حتي يتم دفع قيمة الخدمة قبل الحصول عليها، كما أنه يتم تسديد قيمة العدد الجديد من خلال تقسيط قيمته علي قيمة شحن العداد.

ويستعرض "مصراوي" الحالات التي يتم فيها رفع عداد الكهرباء وتغييره من العداد التقليدي إلى عدادات مسبقة الدفع، كما حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بنحو:-

- عندما يتم التأخر عن دفع فاتورة الكهرباء، وتكرار هذه الحالة يؤدي إلى رفع عداد الكهرباء التقليدي.

- تكرار عدم تسديد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متكررين.

- يتم رفع عداد الكهرباء في حالة امتناع المستخدم للمحصل عن قراءة العداد الكهربائي لمدة شهرين.

طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء

- من الحالات التي يتم فيها رفع عدادات الكهرباء، عندما يتقدم المالك لتقديم طلب بوقف الخدمة لسبب ما مثل السفر للخارج.

- عندما يتعمد المالك عدم تسديد قيمة الفاتورة لشركة الكهرباء.

عندما يتم هدم المبني وإعادة البناء يتم رفع العداد في هذه الحالة حيث يتطلب إجراء مقايسة جديدة ويتم خصم قمن العداد منها.

- يتم رفع عداد الكهرباء في حالة فحص المختصين لعداد الكهرباء، للتأكد من سلامته وصلاحيته، حيث يتم ذلك بناءً على طلب المشترك أو الشركة، ثم يتم بعدها إعادة تركيب عداد الكهرباء.

- يتم رفع عداد الكهرباء إذا قام المستخدم بالحصول على الكهرباء دون الحاجة لعداد، أو أجهزة قياس، وذلك عن طريق استخدام محول تيار عكسي، وتوصيل الاسلاك الكهربائية بشكل غير قانوني.

- عندما يحدث عطل متعمد من قبل صاحب العداد أو أجهزة قياس التسجيل للقياس مثل سقوطه أو انقلاب المحول الكهربائي.

غرامة الامتناع عن تسديد فاتورة الكهرباء

وفي السياق ذاته، حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في حالة تسديد فاتورة الكهرباء خلال فترة 30 يوم من إصدارها يتم تكليف غرامة مالية قد تبلغ قيمتها نسبة 7% حال التأخير عن سداد فاتورة الكهرباء، مشيرة إلي أنه مع تكرار التأخر في سداد الفاتورة، سوف يتم رفع العداد القديم وتركيب عداد مسبق الدفع، قبل فرض الغرامة.

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