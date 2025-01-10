الليلة بـ638 جنيه.. 17 صورة ترصد أرخص فندق في شرم الشيخ

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كتب- محمد أبو بكر:

يبحث العديد من المواطنين عن أرخص الفنادق في شرم الشيخ لقضاء وقت ممتع خلال فترة الإجازات الخاصة بهم.

أرخص فندق في شرم الشيخ

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أرخص فندق في شرم الشيخ، كما يلي:

يقع في مدينة شرم الشيخ وعلى بعد 1.3 كم من شاطئ ريف.

- يوفر مطعماً ومواقف خاصة للسيارات مجاناً وحديقة.

- يشمل هذا الفندق المصنف 3 نجوم مكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الغرف، ويضم غرفاً عائلية.

- توفر الغرف في هذا الفندق شرفة، وتتميز بأنها مكيّفة ومجهزة بتلفزيون بشاشة مسطحة.

- يتم تقديم بوفيه إفطار كل صباح في مكان الإقامة.

- تشمل المعالم السياحية الشهيرة الواقعة بالقرب من الفندق شاطئ خليج شرم المايا وشاطئ رأس أم السيد ومركز ميركاتو للتسوق.

- يعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لهذا الفندق، حيث يقع على بعد 15 كم.

- تبدأ سعر الليلة من 638 جنيهًا وتصل إلى 1708 جنيهات.

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