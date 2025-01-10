مجدي البدوي يطالب بمراجعة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد تصور لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025 يثبت لنا شعوره الدائم بأحوال المواطن البسيط، خاصة أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وحرص القيادة السياسية على القيام بواجبها في دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

الحكومة ستقوم بإعداد تصور للحزمة الاجتماعية الجديدة خلال الفترة المقبلة

وأضاف "البدوي"، أن الحكومة ستقوم بإعداد تصور للحزمة الاجتماعية الجديدة خلال الفترة المقبلة ليتم عرضها على الرئيس السيسي والذي سيقوم بإعلان تفاصيلها إلى الشعب المصري في أقرب وقت.

وذكر نائب رئيس عمال مصر، أن هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال زيادة الدخول وتوفير الخدمات الأساسية بالإضافة إلى تخفيف آثار التضخم على المواطنين، خاصة على الفئات الأكثر تأثرًا.

وأكد أن الحزم الإجتماعية والزيادات التي يتم إقرارها من قبل الدولة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تراعي مفهوم العدالة الاجتماعية حيث انها تخص جميع العاملين بالدولة وتعزز الاستقرار الاجتماعي، مطالبًا الأجهزة والإدارات المختصة بضرورة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات.

وطالب مجدي البدوي، المجلس القومي للأجور، بمراجعة قيمة الحد الادني للأجور الحالي في القطاع الخاص بما يتواكب مع معدلات التضخم وإلزام المؤسسات بتطبيقه أسوة بالقطاع العام.

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