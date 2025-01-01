نقيب الصحفيين يطالب بالتحرك لوقف احتكار بعض السلاسل للخدمات الصحية

القاهرة - مصراوي:

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن الصمت على الممارسات الاحتكاريّة في مجال الخدمة الصحية سيدفع ثمنه الجميع، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات والسلاسل التي تطبق هذه الممارسات تبيع الخدمة للمواطنين بأكثر من 5 لـ 10 أضعاف تكلفتها وتحاول فرض شروطها على مختلف الجهات رافضة أي تفاوض اجتماعي لتحسين أسعار الخدمة أو شروط تقديمها بما يؤسس لاستفرادها بنا جميعا.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت نقابات "الصحفيين والمحامين والمهندسين" إلغاء التعاقد مع سلاسل ثلاث معامل ومختبرات كبرى بسبب ما وصفته بالمغالاة في الأسعار.

وقال البلشي في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، الأربعاء:"أعتقد أنه صار هناك ضرورة لدخول قوى المجتمع المختلفة في تفاوضات حقيقية من أجل الوصول لأسعار مناسبة دون مغالاة، وكذلك من أجل الحفاظ على منافسة حقيقية بالسوق تحمي كافة مقدمي الخدمة وتضع شروطا عادلة للتنافس وتقديمها في أفضل صورة وبتكلفة عادلة بما يحمي حقوق المواطنين ويحافظ على التنوع وتطوير الخدمات".

وتابع:"لا بد من العمل معا لتقليل مخاطر هذه الممارسات فالصمت عليها سيعظم الخسائر من عام لآخر بأكثر مما نتوقع جميعا، معا ضد الممارسات الاحتكارية في سوق الخدمة الصحية ومع تأسيس جماعات ضغط وتفاوض مجتمعي لحماية حقوقنا جميعا، ربما هذا نوع من المعارك يتوجب علينا جميعا خوضه من أجل حماية حقوقنا جميعا من تغول أي طرف.

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