وزير الطيران المدني يطمئن على نظام التشغيل والحركة بمطار القاهرة

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كتب- أحمد الجندي:

قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، صباح اليوم بجولة تفقدية لمطار القاهرة الدولي، شملت مبنى الركاب رقم (2 و3)، للإطمئنان على انتظامية التشغيل وانسيابية حركة الركاب بصالات السفر والوصول؛ لاسيما في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من كثافة فى حجم الحركة الجوية، خاصة مع توافد الكثير من السائحين من مختلف دول العالم لقضاء إجازاتهم والاحتفال بأعياد رأس السنة وأعياد الكريسماس بمصر.

,وبحسب بيان، رافقه خلال الزيارة المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات المطار .

وخلال جولته قدم الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني التهنئة لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل بالمطار بمناسبة العام الجديد 2025 ،، متمنيًا لهم عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاح والإنجازات وتحقيق كافة الطموحات،، كما أعرب الحفني عن تقديره لجهود العاملين المتواصلة، داعيًا الجميع بذل مزيد من الجهد لتقديم أعلى جودة من الخدمات للمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي كونه بوابة مصر الأولى والرئيسية أمام زائريها من مختلف دول العالم.

وبدأت الجولة بالمرور على صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم (٣)،وكاونترات الحجز والجوازات والأسواق الحرة ومكتب مبيعات مصر للطيران، هذا بالإضافة إلى استراحات الخدمة المميزة ودرجة رجال الأعمال، للوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

كما تفقد " الحفني" مبنى الركاب رقم(2)، حيث تم متابعة كافة العمليات التشغيلية، والاطمئنان على توفير كافة سُبل الدعم والتسهيلات اللازمة للركاب، بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بكل سهولة ويسر.

وافتتح وزير الطيران المدني استراحة " الميسان " بعد الإنتهاء من أعمال التطوير والتحديث التى شهدتها مؤخرًا من خلال الإستعانة بمطور متخصص فى هذا المجال مما أسهم فى رفع كفاءتها لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية لمستخدميها بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، حضر الافتتاح الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وسهير عبد الله رئيس شركه مصر للطيران للخدمات الجوية.

وأثنى " الحفني" على التنسيق والتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية العاملة بالمطار على تعاونهم الدائم بما يساهم فى تقديم خدمات متميزة تُعزز من تجربة السفر عبر مطار القاهرة الدولي،، مؤكدًا على ضرورة تقديم أفضل مستوى من الخدمات والعمل على تحسين جودتها بشكل مستمر بما يسهم فى تعزيز رضا المسافرين وتلبيه توقعاتهم .

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