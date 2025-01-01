توقعات الطقس غدا الخميس

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 2 يناير 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأوضحت الهيئة، أن طقس الخميس مائل للبرودة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وتوقعت الهيئة، وجود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحياناً كما أن هناك نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعي على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمي غدا الخميس

- القاهرة الكبرى: 19 درجة مئوية.

- جنوب الوجه البحري ومدن القناة: 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري: 18 درجة مئوية.

- سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 25 درجة مئوية.

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