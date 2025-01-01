مرصد الأزهر: 6 فعاليات كبرى لمبادرة "اسمع واتكلم" بالجامعات في 2024

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن مرصد الأزهر، حصاد أنشطة مبادرة «اسمع واتكلم» في 2024 التي أطلقها تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف توعية الشباب المصري وحمايتهم من الوقوع في براثن الأفكار والأيديولوجيات المتطرفة، واستنادًا إلى توصيات النسخة الثانية من المنتدى في عام 2023.

وأوضح في بيان له، أنه عُقدت النسخة الثالثة من منتدى اسمع واتكلم في 8 مايو 2024 بحضور نحو 400 طالب وطالبة.

وتمثَّلت محاور المنتدى في إدارة المشاعر وعلاقتها بالفكر المتطرف والهوية في عصر الذكاء الاصطناعي.

توسيع نطاق المبادرة إلى الجامعات المصرية

بناءً على توصيات النسخة الثالثة من منتدى «اسمع واتكلم» وبعد ملاحظة حرص الشباب على المشاركة، قرَّر مرصد الأزهر توسيع نطاق المبادرة، لتشمل الجامعات المصرية تحت شعار: "الشباب والمؤسسة الدينية: اسمع واتكلم".

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحوار الفعّال والمستدام بين الشباب ومرصد الأزهر، وبناء جسور تواصل حقيقية تدعم التفاهم المتبادل وترسيخ ثقافة الحوار البنّاء.

فعاليات الفصل الدراسي الأول عام 2024:

استهدف فريق المبادرة التواصل المباشر مع طلاب الجامعات والمعاهد التالية: جامعة دمنهور - الجامعة المصرية للتعلم التكنولوجي الأهلية - جامعة بنها - جامعة طنطا - جامعة طنطا بالتعاون مع الإدارة العسكرية - المعهد المصرى العالى للسياحة و الفنادق.

التواصل عبر المنصات الرقمية:

حرصت مبادرة اسمع واتكلم على التواصل الفعَّال والمستمر مع الشباب عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك"، إذ قدمت المبادرة خلال عام 2024 نحو 210 منشورًا متنوعًا، تضمَّن 170 منشورًا مصورًا و25 مقطع فيديو توعوي و22 ريل (مقاطع فيديو قصيرة).

غطت المنشورات موضوعات متنوعة تهم الشباب والمجتمع، من بينها القضية الفلسطينية والذكاء الاصطناعي وتأثيراته ومخاطر الإنترنت المظلم (Dark Web) وإدارة المشاعر وعلاقتها بالفكر المتطرف وسُبُل التواصل الفعَّال على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع بداية عام 2025، تتطلع مبادرة «اسمع واتكلم» إلى استكمال مسيرتها في زيادة وعي الشباب، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 من أجل تهيئة جيل قادر على مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية.

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