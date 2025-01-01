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المفتي يدين حادث الدهس المأساوي في نيو أورليانز بأمريكا

09:12 م الأربعاء 01 يناير 2025

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير م

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حادث الدهس المأساوي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، مُعربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان له، اليوم، أن هذا العمل الإجرامي يعد انتهاكًا فِجًّا لحُرمة النفس البشرية التي كرَّمها الله في جميع الشرائع السماوية، مبينًا أن الإسلام بقيمه السامية وأحكامه المحكمة، يجرِّم أي اعتداء على الأرواح، ويعتبر إزهاق نفس بريئة، جريمة عظيمة تهتز لها الأرض والسماء.

واختتم المفتي بيانه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يلهم أُسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ العالم من ويلات العنف والإرهاب.

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الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية الولايات المتحدة حادث الدهس بأمريكا حادث دهس نيو أورليانز
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