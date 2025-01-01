نقيب الأطباء يشكر لجنة الصحة والأحزاب على جهودهم في قانون المسؤولية الطبية

كتب - أحمد جمعة:

وجّه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، الشكر إلى لجنة الصحة ومختلف الأحزاب على الجهد الكبير الذي بُذل خلال العديد من الاجتماعات لإصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وأكّد عبدالحي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية الذي عُقد اليوم، أنه لا يدافع عن الأطباء فقط، بل عن الأطباء والمرضى في الوقت ذاته، مشيرًا إلى أن ما انتهى إليه مشروع القانون يُعدّ إنجازًا.

كما أوضح أنه سينقل هذه الصورة إلى الأطباء، وخصّ بالشكر رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي على جهوده واستماعه لطلبات نقابة الأطباء.