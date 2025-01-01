إجراءات "استبدال" كارت شحن عداد الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة فقدان كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبق الدفع.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تلك الإجراءات، منوهًا بأنه في حالة فقدان كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع، يجب على المالك أو المستأجر اتباع بعض الخطوات لإصدار كارت جديد، كالتالي:

الحالة الأولى "خاصة بالمالك":

1. التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة السكنية.

2 . تقديم صورة من العداد موضحًا بها رقم العداد.

3. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع الأصل للاطلاع عليها.

الحالة الثانية "خاصة بالمستأجر":

1. تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له.

2. تقديم صورة من التوكيل (إن وجد) مع الأصل للاطلاع عليها.

3 . تقديم عقد الإيجار موثقًا، عن مدة الإيجار.

وبعد استكمال هذه الإجراءات ودفع الرسوم المقررة، يتم استخراج كارت شحن جديد وتفعيله في نفس اليوم.

خطوات اختيار المشترك الكهربائي

وأوضح الجهاز بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاختيار المشترك الكهربائي، لحماية أفراد الأسرة؛ وهي كالآتي:

- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- ضرورة وجود زر حماية عمومي يفصل أوتوماتيكيًّا عند زيادة الأحمال.

- أن تكون جميع "برايز" المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش، مع وجود غوالق لجميع الفيش.

- أن يكون الجسم الخارجي مصنعًا من مادة مقاومة للاشتعال، وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

- تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي للمشترك.

-تأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

-الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي؛ مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف، تحتاج إلى توصيلها مباشرةً بالكهرباء دون مشترك كهرباء (حتى لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).