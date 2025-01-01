جمارك التليفونات.. أول تعليق من مدبولي بشأن تحصيل الرسوم

كتب- أحمد جمعة:

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قرار مصلحة الجمارك بتحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن "أي جهاز يدخل مصر يخضع لمنظومة الرسوم والضرائب في الدولة، ونحن بحاجة إلى النظر إلى الرؤية الشاملة؛ حيث قامت 5 شركات دولية بفتح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وتشتكي هذه الشركات من التهريب وحجم الأجهزة التي تدخل بأرقام كبيرة جدًا بصورة أو بأخرى".

وأضاف مدبولي: "هذا ليس مقتصرًا على مصر فقط، بل هناك العديد من الدول التي لجأت إلى الإجراءات التي اتخذناها لضبط الوضع، مع الحرص في الوقت نفسه على تشجيع الصناعة المحلية للنمو والتطور، وهذه خطوة مهمة في هذا السياق".

وتابع: "بالنسبة للمصريين في الخارج القادمين إلى مصر، فلن يتم تحصيل أي رسوم عليهم لأنهم مقيمون في الخارج ويعودون لفترات قصيرة، لكن الحديث يدور حول المواطن المقيم في مصر الذي يشتري جهازًا بشكل دوري (كل فترة بيجيب جهاز)".

وبالنسبة للأجهزة الموجودة في مصر قبل تطبيق القرار، فلن يتم تحصيل أي رسوم عليها، وفق تأكيد مدبولي.

وأكمل مدبولي: "ما نتحدث عنه هو الأجهزة التي ستصل إلى مصر بعد اليوم، حيث ستكون هناك مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد ذلك، ستستحق الدولة الرسوم الجمركية المستحقة على أي جهاز وارد".

وأوضح مدبولي أن الهدف من القرار هو "تشجيع الصناعة المحلية" وجعلها أكثر قدرة على التنافس في السوق، مشيرًا إلى أن "احتياجات الدولة السنوية من الأجهزة كبيرة جدًا، وبالتالي نحن بحاجة إلى تعزيز الصناعة المحلية لتقويتها في هذه المرحلة".

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