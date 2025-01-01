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رئيس الوزراء: تشكيل مجموعات من الخبراء ورجال الأعمال لتسريع الإصلاح الاقتصادي

04:21 م الأربعاء 01 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة انتهجت على مدار الشهور الماضية عقد لقاءات مع مختلف الخبراء والمتخصصين، وكذلك رجال الأعمال، للوصول إلى حلول لمواجهة التحديات القائمة.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، "في ناس سألت بقالكم سنتين بتسمعوا عملتوا ايه؟.. عملنا كتير زي إصدار مشروعات قوانين لتحسين نظام الضرائب وتسوية المنازعات، وهذا جاء بناء على لقاءات مع المستثمرين".

وتابع: "بنحاول نقلل الإجراءات وبنستجيب لمطالب المستثمرين وفقا لرؤية الدولة".

وأكد أنه سيتم إنشاء مجموعات متخصصة من رجال الأعمال مثل مجموعة للسياحة ومجموعة للتنمية العقارية وآخرى للصناعة، وسنجتمع لتسريع خطى الإصلاح.

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الدكتور مصطفى مدبولي الإصلاح الاقتصادي رئيس الوزراء
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