رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصري خلال 2025

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن عام 2024 شهد زيارة 15 مليونا و700 ألف سائح، ونأمل أن نصل لأكثر من 18 مليون في 2025، لافتا إلى أن عدد السائحين تأثر بالأحداث الخارجية التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن عدد السائحين سيرتفع أكثر في ظل اقتراب افتتاح المتحف الكبير خلال 2025، لافتة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الحكومة تعمل حاليا على ضبط أسعار السلع مع اقتراب شهر رمضان وعدم حدوث أي زيادة في الأسعار.

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