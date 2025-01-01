اليوم.. بدء تطبيق قرارات المجلس الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية

كتب- محمد سامي:



يبدأ اليوم تطبيق قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المتعلقة بتنظيم وضبط أداء البرامج الرياضية، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الإعلام الرياضي وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في تقديم المحتوى الإعلامي. وتأتي هذه القرارات في إطار حرص المجلس على ضبط المشهد الإعلامي الرياضي بما يتماشى مع المعايير المهنية والتقاليد الإعلامية.

وأكد المجلس الأعلى للإعلام، في بيان له، أن القرارات الجديدة تأتي استجابة للشكاوى المتكررة من بعض الممارسات الإعلامية التي تتعارض مع القيم المهنية، حيث سيتم تطبيق عقوبات واضحة على أي برنامج أو مقدم يخالف قواعد المهنة أو يروج للفتن بين جماهير الرياضة المختلفة.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 28 لسنة 2024، بشأن التزام الوسائل الإعلامية بعدد من الضوابط، وذلك في العدد رقم 289 تابع أ في 26 ديسمبر 2024.



1- تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة.



2- تحديد مدة الاستوديو التحليلي للمباريات سواء محلية أو دولية بما لا تزيد على ساعة سواء كانت موزعة أو كاملة قبل أو بعد المباراة.



3- تلغى فقرة تحليل الأداء التحكيمي للمسابقات المحلية بجميع مسمياتها سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى.



4- لا يجوز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة، ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت.

