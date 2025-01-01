هيئة الدواء تحذر من 3 تشغيلات لأدوية "غير مطابقة".. ما تفاصيلها؟

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء، 3 تحذيرات رسمية من تشغيلات غير مطابقة للمواصفات لعدد من الأدوية المتداولة، موجهة بضرورة ضبطها وتحريزها وسحبها من الأسواق.

التحذير الأول كان في المنشور الدوري الذي حمل رقم 56 لسنة 2024، للمطالبة بسحب التشغيلة رقم 23057، من دواء Azgovanc 40/1100 immediate release HGC، والتي أنتجتها شركة Sabaa.

وأرجعت الهيئة تحذيرها لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة من قِبل معامل الهيئة.

يستخدم "أزجوفانك" في علاج قرحة الإثني عشر، وفي علاج الإرتجاع المعدي.

وجاء التحذير الثاني بمنشور دوري حمل رقم 57 لسنة 2024، ويخص التشغيلة رقم 2306705 من دواء Epizithro 200 mg/5ml، والذي تنتجه شركة إيبيكو.

وأرجعت الهيئة هذا التحذير لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

يستخدم أزيثروميسين لعلاج العديد من أنواع العدوى المختلفة التي تسببها البكتيريا، مثل التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد والتهابات الأذن والتهابات العين.

كما أصدرت الهيئة منشورًا دورياً حمل رقم 58 لسنة 2024، بسحب التشغيلة رقم "AS240045" من دواء "Gynoconazol 80 mg"، من إنتاج شركة ايبكس فارما.

وأرجعت الهيئة هذا التحذير لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشورات.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يقتصر على التشغيلات المحددة في المنشور ولا يمتد ليشمل تداول المستحضر بشكل عام.

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