مطلوب قانون محترم.. تفاصيل لقاء برلماني مع وزير الصحة قبل مناقشة "المسؤولية الطبية"

كتب- نشأت علي:

شهدت أروقة مجلس النواب لقاءً مهمًّا، على هامش اجتماع لجنة الصحة، اليوم الأربعاء، لمناقشة قانون المسؤولية الطبية، اجتمع خلاله الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مع الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء؛ لمناقشة قانون المسؤولية الطبية.

وأكد الدكتور فريدي البياضي أهمية خروج قانون يُلبي تطلعات الأطباء ويحمي حقوقهم، قائلاً: "نريد قانونًا محترمًا؛ لا نريد أن يبقى الوضع كما هو، وتتم محاكمة الأطباء بالقانون الجنائي".

وأوضح وزير الصحة أن التعديلات المقدمة على القانون أغلبها تعديلات وجيهة، معربًا عن أمله في أن يتم التوافق على صيغة نهائية "مرضية للجميع" تحقق التوازن بين حماية الأطباء وحقوق المرضى.

وأشار الدكتور أسامة عبد الحي إلى موقف نقابة الأطباء من مشروع القانون، مؤكدًا اعتراض النقابة على بعض المواد، ومطالبًا بصياغة قانون يتماشى مع طبيعة المهنة ويضمن حماية الأطباء من الملاحقة القانونية غير العادلة.

يُذكر أن قانون المسؤولية الطبية يهدف إلى وضع إطار قانوني خاص للتعامل مع الأخطاء الطبية بعيدًا عن القوانين الجنائية التقليدية؛ بما يحقق العدالة ويُنظم العلاقة بين الطبيب والمريض.





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