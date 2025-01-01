وفد "دفاع النواب والشيوخ" يزور قناة السويس ويتفقد أنفاق الإسماعيلية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

استهلت لجنتا الدفاع والأمن القومي بمجلسَي النواب والشيوخ، برئاسة النائبَين اللواء أحمد العوضي، واللواء أسامة منتصر، زيارتهما الميدانية إلى قناة السويس، بتفقد أنفاق الإسماعيلية "تحيا مصر".

واستمع الوفد البرلماني إلى شرح متكامل من قيادات ومهندسي هيئة قناة السويس؛ لأهمية هذه الأنفاق وانعكاساتها التنموية على سيناء؛ حيث أكد الدكتور فايز فكري، رئيس أنفاق الإسماعيلية أن الأنفاق تعد من أكثر المشروعات التي نُفذت بدقة ونجاح على أحدث مستوى في العالم.

وأشار فكري إلى التجهيزات التي تضمنتها الأنفاق لخدمة رواده، ومنها أنظمة الإضاءة المتدرجة التي تتغير من الشدة والأقل حسب الإضاءة بالخارج، وتعمل إلكترونيًّا، بالإضافة إلى الرادارات على مدار طوله بما يمكن غرفة التحكم من المتابعة والتوجه السريع حال حدوث أية إشكالية، فضلًا عن شاشات العرض التي تثبت السرعة والتعليمات، والنظام صوتي لمخاطبة العابرين.

وقال خالد عزازي، مستشار رئيس هيئة قناة السويس: "سيظل التاريخ يذكر هذا الإنجاز"؛ لافتًا إلى حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ قرار حفر القناة الجديدة والأنفاق التي لا تعد فقط بمثابة أمن قومي لمصر، إنما مشروعات سيذكرها التاريخ، مضيفًا: "تكلفة النفق الواحد بحسبة اليوم قد تصل إلى 8 مليارات جنيه".

ونوه عزازي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء 22 كوبري معدني جديد؛ من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي نحو تعمير سيناء، وتم افتتاح 2 منها منذ 10 أيام وجار العمل على الـ20 الأخرى".

وتعد "أنفاق الإسماعيلية- تحيا مصر" التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتربط بين الدلتا وأرض الفيروز "سيناء"؛ أحد المشروعات الكبرى التي تُسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام، وجزءًا من جهود الدولة لتحسين شبكة الطرق والنقل، خصوصًا في مناطق قناة السويس، مما يجعلها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالات النقل والأمن والاقتصاد.

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