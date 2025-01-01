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الأحوال الجوية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

03:13 م الأربعاء 01 يناير 2025
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة الصغرى تصل لـ 4 إلى 5 درجات على مناطق من شمال الصعيد حيث يتكون الصقيع على المزروعات، بينما تصل الحرارة عل القاهرة لـ 10 درجات.

وأكدت الهيئة أنه بداية من غدا الخميس تكون الظاهر الأكثر تأثيرا هي الشبورة المائية، في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحر على فترات متقطعة.

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