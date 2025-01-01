محافظ الجيزة يتفقد أقسام مستشفى أبو النمرس ويوجه بسرعة استكمال الأعمال الإنشائية

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كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار، استهل أول أيام العام الميلادي الجديد بإجراء جولة تفقدية للوقوف على سير العمل بمستشفى أبو النمرس المركزى وانتظام تقديم الخدمات الطبية لأهالي المدينة والمرور على عدد من مشروعات التطوير بالمستشفى.

خلال الجولة، تفقد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، أقسام الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوى والحضانات والعناية المركزة، حيث راجع المحافظ مع وكيل مديرية الصحة ومدير المستشفى انتظام الحضور وتسجيل الحالات ودفاتر الصيانة الخاصة بالمعدات والأجهزة بالمستشفى.

واطمأن محافظ الجيزة، على مدى التزام الشركة المنفذة لمبنى الغسيل الكلوي المستحدث بالمستشفى بالمواصفات قبل بدء العمل به، مشيرًا إلى ان المبنى يضم 5 طوابق من المقرر أن تضيف 36 وحدة غسيل كلوي لقدرات المستشفى والتى من شأنها رفع كفاءة الخدمات الصحية لأهالي أبو النمرس والمدن المحيطة.

وخلال جولته التفقدية، اطلع المحافظ، على نسب إنهاء الأعمال الإنشائية لتوسعة قسم العمليات بالمستشفى لرفع القدرات والإمكانات بما يخدم تحسين كفاءة المنظومة الصحية.

ووجه المحافظ، رئيس مدينة أبو النمرس، بسرعة التنسيق مع شركة الكهرباء وإنهاء المقايسات الخاصة بغرفة محولات الكهرباء داخل المستشفى ومراجعة تجديد الأرصفة والأرضيات داخل المستشفى بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية.

ووجه "النجار"، استجابة لمطلب والدة إحدى حالات الولادة المتواجدة بالمستشفى، بتطبيق تخفيض إجتماعي لسرعة إنهاء إجراءات دخول الحالة للعمليات للتسهيل عليها.

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