تفاصيل طلب إحاطة لاستغلال ناتج مياه الصرف المعالج للتوسع في زراعة الغابات

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، طلب إحاطة بشأن رؤية الحكومة متمثلة في وزارتَي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمحافظة المنيا، في حسن استغلال ناتج مياه الصرف الصحي المعالج للتوسع في زراعة الغابات الشجرية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال فرج زكي، ممثل وزارة الإسكان، إن الأمر يتعلق بمحطتَين؛ الأولى دير العذراء، وهناك أمور فنية في هذا الصدد؛ ولكن الأمر يتعلق بالموقع، حيث تقع في منطقة صخرية، ومن ثم يصعب زراعة الأرض غابات شجرية، وفي حال التخلص من المياه في رافد مياه عذب يتطلب الأمر أن تصبح المحطة معالجة ثلاثية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الأمر برمته من حيث التكلفة والأراضي المخصصة لها.

وقال ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب، إنه تم عقد العديد من الاجتماعات في هذا الصدد، جميعها انتهت إلى أهمية إيجاد مسار بديل أو التخلص منها بشكل آمن؛ ولكن هذا يتطلب أن تصبح محطة معالجة ثلاثية.

وقال وكيل كلية الزراعة بجامعة المنيا، إن التربة المجاورة بالمحطة صخرية ولا تصلح للزراعة، ومن ثم حال توفير إمكانية مد خط التخلص من المياه لمسافة أطول، فلا مانع من أن تصبح المحطة معالجة ثنائية، ويتم استغلالها في زراعة الغابات الشجرية.

وعلق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلًا: "الغابات الشجرية كانت تتم في الماضي بشكل غير مخطط له مسبقًا؛ ولكن الآن الأمر اختلف، وأصبحت هناك رؤية في تنفيذ الغابات الشجرية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة الثنائية، وفي نفس الوقت لتوفر على الدولة المعالجة الثلاثية، وتعظيم الاستفادة من الأشجار في توفير العملة الصعبة المستخدمة في استيراد الأخشاب أو في ماكينات محطات المعالجة الثلاثية.

وانتهت اللجنة إلى تقديم دراسة حقيقية حول طبيعة التربة المجاورة للمحطة، وتحليل عينة منها لمعرفة مدى صلاحيتها للزراعة من عدمه؛ للوقوف على إمكانية الزراعة، أو البحث عن مد الخطوط لمنطقة مجاورة، على أن تتم مراعاة التخلص من المياه في شكل معالجة ثنائية لتوفير الدولارات على الدولة في عملية استيراد فلاتر للمحطة الثلاثية، وفي نفس الوقت حسن استغلال الظهير الصحراوي في زراعة غابات شجرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنيا، الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القطاعات، بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة للرد على تساؤلات النواب.

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