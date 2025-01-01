بيت الزكاة والصدقات يوزع بطاطين ومواد غذائية على المستحقين بمحافظة الإسماعيلية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، الانتهاء من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة والمواد الغذائية على المستحقين في محافظة الإسماعيلية، في إطار حملة «دفء وطمأنينة» لشتاء 2025م.

وبحسب بيان، أكد بيت الزكاة والصدقات في بيان له اليوم الأربعاء الموافق ١ من يناير 2025م، أن حملة دفء وطمأنينة التي تم إطلاقها هذا العام تستهدف توزيع البطاطين والألحفة والملابس الشتوية والجواكت والأحذية لجميع الأعمار، فضلًا عن توزيع مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع والمناطق النائية في كل المحافظات.

أوضح بيت الزكاة والصدقات أن حملة دفء وطمأنينة التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات تستهدف توزيع مئات الآلاف من البطاطين والملابس الشتوية الجديدة، والمواد الغذائية؛ وذلك في إطار برنامج «ستر وغطاء» أحد البرامج التنموية لدعم الأسر الأوْلى بالرعاية؛ في جميع المحافظات لإدخال السرور على قلوبهم وطمأنتهم.

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