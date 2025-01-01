حركة تنقلات موسعة بقيادات التجاري ومديري الإدارات بجنوب القاهرة للكهرباء

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن صدور حركة تنقلات موسعة بين مديري عموم وإدارات الشؤون التجارية بالشركة؛ تضمنت نقل وتبديل ٨ مديري عموم تجاري و٨٠ من مديري إدارات تجاري وموظف.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن الحركة تعتبر الأكبر منذ تولي رئيس الشركة الجديد مهام المنصب قبل ٦ أشهر من الآن؛ بهدف تحسين معدلات الأداء وزيادة نسب التحصيل وخفض المستحقات والمتأخرات ومواجهة الارتفاع المتزايد في الفقد وسرقات التيار الكهربائي.

وتضمنت الحركة ما يلي:

نقل المحاسب محمد عبد الصبور مدير الإدارة العامة لإيرادات البساتين، إلى هرم 1.

نقل المحاسب محمد صلاح من الإدارة العامة لإيرادات وسط ريف الجيزة، إلى دار السلام.

نقل المحاسب أحمد فايز من إيرادات دار السلام، إلى وسط ريف الجيزة.

نقل المحاسب عمرو الدسوقي مدير عام إيرادات ١٥ مايو، إلى إيرادات البساتين.

نقل المحاسب محمد الشاذلي من إيرادات شمال ريف الجيزة، إلى إيرادات الوراق.

نقل المحاسب أسامة عبد الرؤوف من الإدارة العامة لإيرادات الوراق، إلى شمال ريف الجيزة.

نقل الدكتور محمود ربيع من إيرادات هرم 1، إلى ١٥ مايو.

نقل سامح سالم مدير الإدارة العامة لإيرادات بشتيل والمنتزه، للإشراف على الإدارة العامة لإيرادات شمال ريف الجيزة 1.

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