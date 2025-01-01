هيئة الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وتحذيرات للمواطنين

طقس الأسبوع الأول من 2025.. صقيع وأمطار على هذه المناطق

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت تعود إلى المعدلات الطبيعية نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت غانم أن درجة الحرارة ترتفع على القاهرة لتسجل 20 درجة بعد أن كانت 17 و18 درجة، لافتة إلى أن حالة الطقس ما زالت شتوية وشديدة البرودة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأشارت غانم إلى أن الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل والتي تصل إلى حد الصقيع على المزروعات بمحافظات الوادي الجديد ومناطق من شمال الصعيد وسيناء.

وعن الأمطار، أكدت غانم أنه يوجد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين.

وطالبت عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين ارتداء ملابس شتوية ثقيلة عند الخروج من المنزل فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

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