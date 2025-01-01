تفاصيل نقل اختصاصات الرقابة على الصادرات والواردات من الصحة لـ"سلامة الغذاء"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في خطاب رسمي وجهته إلى مديريات الشؤون الصحية، بدء نقل اختصاصات الرقابة على الصادرات والواردات من الوزارة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اعتبارًا من يناير 2025.

جاء هذا القرار في إطار اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وبمشاركة الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأوضحت الوزارة في خطابها الذي حصل عليه مصراوي، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ستتولى صلاحيات استصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية الخاصة بالمنتجات الغذائية المُصدّرة والمستوردة، كما سيتم إلغاء كافة إجراءات الإشراف السابقة التي كانت تتبع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وتشمل اختصاصات الرقابة على الصادرات والواردات التي ستعمل عليها سلامة الغذاء بشكل عام: (الشهادات الصحية - خطابات السعة التخزينية - التحفظات على الرسائل - كافة الإجراءات المتبعة بالرسائل خارج الدائرة الجمركية) وذلك بداية من اليوم الأربعاء.

وشددت الوزارة في خطابها على ضرورة تنبيه إدارات مراقبة الأغذية بالمحافظات بمتابعة هذا الإجراء، مع التأكيد على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على الصادرات والواردات الغذائية.

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