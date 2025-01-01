الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل المولود الأول داخل مصر في العام الجديد 2025.

وقال مصدر بوزارة الصحة لمصراوي، إن أول مولود مقيد على منظومة المواليد والوفيات في عام 2025 بمكاتب الصحة، تم تسجيلها باسم "إيلين مجاهد محمد عبد المبدي".

وأوضح المصدر أنه على الرغم من أن تاريخ ميلاد أيلين يعود إلى 24 ديسمبر 2024، إلا أنه أهلها تقدموا لتسجيلها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ومن ثمّ جرى بات تاريخ التسجيل لدى المنظومة في 1 يناير 2025.

المفاجأة أن مركز "أبوتشت" احتفظ بأول مواليد العام الجديد في مصر للسنة الرابعة على التوالي.

أول مواليد السنوات الماضية

وفي عام 2024، تم تسجيل الطفل "عبدالله كرم عبدالله حسين بغدادي"، في مكتب صحة "أبو تشت"، كأول مواليد العام 2024.

وفي 2023، سجلت قرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، أول طفل بمصر في العام الميلادي 2023، للمولود "فوزي أحمد فوزي".

وفي عام 2022، كانت القرية ذاتها "المحارزة بمركز أبوتشت"، على موعد مع ميلاد أول طفل بمصر لطفل اسمه "مالك مالك عاطف عبداللاه".

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