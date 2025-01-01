تعيين الدكتور محمد عادل شتا مساعدا لوزير التموين للخدمات الرقمية

كتب- محمد سامي:

قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعيين الدكتور محمد عادل شتا مساعدًا للوزير للخدمات الرقمية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الهيئات التابعة، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

الدكتور شتا حاصل على بكالوريوس هندسة الكهرباء (تخصص حاسبات)، بالإضافة إلى ماجستير ودكتوراه في هندسة الحاسبات مع تخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ويتمتع بخبرة مهنية تزيد على 28 عامًا منذ عام 1995، حيث تقلد مناصب عدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مما أهله ليكون من الكفاءات البارزة في هذا المجال.

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الوزارة لتجديد الدماء في المناصب القيادية وضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بتطوير البنية الرقمية والتحول الرقمي للوزارة.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تسعى باستمرار لتعزيز استخدام التكنولوجيا وتحديث أساليب العمل المؤسسي، مشيرًا إلى أن تعيين الدكتور شتا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الوزارة في تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم خطط الدولة للتحول الرقمي.