الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 2.7 مليون مواطن في المنيا خلال 11 شهرًا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية لـ 2 مليون و710 آلاف و686 مواطناً من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة المنيا، منذ بداية يناير حتى نهاية نوفمبر 2024، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ولتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وبحسب بيان، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 1 مليون و934 ألفاً و452 مواطناً من خلال 28 مستشفى في محافظة المنيا. وأضاف أن الخدمات الطبية المقدمة تضمنت استقبال 1 مليون و77 ألفاً و666 مواطناً بالعيادات الخارجية، واستقبال 84 ألف مواطن من خلال العيادات المسائية، وتوفير 12 ألفاً و458 جلسة غسيل كلوي.

وأضاف عبدالغفار أنه تم استحداث 73 سرير عناية مركزة تم توزيعها على المستشفيات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى 204 أسرة داخلية تم توزيعها على المستشفيات لزيادة القدرة الاستيعابية، فضلاً عن إنشاء 6 مستشفيات مجهزة بالخدمات الطبية في مختلف التخصصات، واستحداث مركز طبي متخصص للأسنان. تضمنت المنشآت مستشفى أورام سمالوط التي تشمل (27 سرير عناية مركزة، و40 سريراً داخلياً، بجانب 15 سريراً لجراحات اليوم الواحد)، ومستشفى الجهاز الهضمي والكبد بملوي التي تشمل (42 جهاز غسيل كلوي، و16 سرير عناية مركزة، و17 سريراً داخلياً)، ومستشفى حميات العدوة التي تشمل (12 سريراً داخلياً، و5 أسرة عناية مركزة).

وأشار إلى مستشفى العدوة المركزي التي تصل قدرتها الاستيعابية إلى (135 سريراً و4 غرف عمليات، بجانب التجهيزات الطبية المختلفة)، ومستشفى صدر ملوي التي تشمل (14 سرير عناية مركزة، و30 سريراً داخلياً)، ومستشفى حميات ديرمواس التي تصل قدرتها الاستيعابية إلى (20 سريراً داخلياً، و14 سرير عناية مركزة)، ومستشفى حميات مغاغة التي تشمل (22 سريراً داخلياً، و7 أسرة عناية مركزة)، بالإضافة إلى مركز طب الأسنان التخصصي بالحي الخامس الذي يُعد من أهم المراكز المتخصصة في (جراحات الأسنان، والوجه والفكين، والتركيبات، وزراعة الأسنان).

ونوّه عبدالغفار إلى استحداث الخدمات الطبية التخصصية في بعض المستشفيات التي تستقبل أعداداً كبيرة من المواطنين لتلقي الخدمات الطبية، ومنها مستشفى صدر المنيا حيث تم (إنشاء قسم الجراحة والطوارئ، و3 غرف عمليات، واستحداث وتفعيل منظار الصدر للتشخيص والعلاج، والقضاء على قوائم الانتظار في جراحة الأطفال ومناظير الجهاز الهضمي، وتفعيل خدمة الاستصفاء الدموي للطوارئ، واستحداث خدمة الزيارة المنزلية، وتفعيل العيادات المسائية). بالإضافة إلى تفعيل خدمة مناظير الجهاز الهضمي التشخيصية والعلاجية ومناظير الأنف والأذن بمستشفى مغاغة المركزي، بجانب تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصحة الإنجابية، ورفع كفاءة 25 سريراً، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى مصر الحرة وتجهيز 50 سريراً لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبدالحكيم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 121 ألفاً و949 مواطناً من خلال 88 قافلة طبية في تخصصات مختلفة لتقديم الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى استقبال 776 ألفاً و234 مواطناً من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية، حيث تم تطوير 51 وحدة صحية، وجارٍ العمل على تطوير 112 وحدة صحية ضمن مشروع حياة كريمة.

وأضاف أنه في إطار الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر، وتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية، تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية المختلفة في التخصصات الطبية لمتابعة كل ما هو جديد في مجال الطب، بالإضافة إلى الدورات التدريبية للتنمية البشرية لتقديم أفضل المناهج والأسس الصحيحة لبيئة عمل أفضل لرفع مؤشرات الكوادر الطبية لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطنين.

ولفت عبدالحكيم إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية غير الحكومية، حيث تم المرور على 5574 منشأة، وتم إصدار 150 قرار غلق للمنشآت المخالفة للاشتراطات الطبية، بجانب الحملات المرورية على المنشآت الغذائية، حيث تم المرور على 28 ألفاً و678 منشأة غذائية، مشيراً إلى إعدام 32 ألفاً و770 كيلوغراماً من الأغذية المنتهية الصلاحية، و11 ألفاً و391 لتراً من العصائر المنتهية الصلاحية.

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