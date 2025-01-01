انطلاق وفد من لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ في زيارة ميدانية لقناة السويس

كتب- نشأت علي:

انطلق منذ قليل وفد لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ، برئاسة النائبين اللواء أحمد العوضي واللواء أسامة منتصر، في زيارة ميدانية إلى قناة السويس.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة الإنجازات والمشروعات الاستراتيجية التي تُنفَّذ في هذا المرفق الحيوي.

وترأس اللواء أحمد العوضي الوفد البرلماني للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وضم الوفد كلًا من: اللواء إبراهيم المصري وكيل اللجنة، والنائبين يحيى كدواني واللواء خالد خلف الله، إلى جانب النواب يونس الجاحر، إلهامي البارودي، عبد الفتاح الشحات، علي الدين النجار، أحمد محمد صالح، فريدي البياضي، وسحر القاضي.

وترأس اللواء أسامة منتصر الوفد البرلماني للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وضم الوفد النواب: محمد جاد وكيل اللجنة، خالد إسماعيل أمين سرها، سامح صلاح الشيمي، أحمد صلاح أبو الخير، ومحمد عزمي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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