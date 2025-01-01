عام 2025.. أستاذ علوم فلك يحسم جدل تنبؤات الأبراج والتنجيم بالمستقبل

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور ناصر محمد، بقسم الفلك، في المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه بمناسبة العام الجديد يكثر اللغط والعرافة والتنجيم والتنبؤ بالمستقبل، مؤكدًا أن علم الفلك برئ من هذه الخرافات والدجل والشعوذة.

وأضاف ناصر، في تصريحات له، أن علم الفلك هو دراسة جميع خصائص الأجرام السماوية من فيزياء وكيمياء وحركة ونماذج رياضية، وعلى سبيل المثال دراسة فيزياء التفاعلات النووية في باطن النجوم، دراسة علم الضوء والبصريات، ودراسة خصائص الغازات، دراسة الميكانيكا السماوية وحركة الأقمار الصناعية، دراسة الطيف الذري، دراسة الفيزياء النظرية، علم الكون والنسبية العامة.

وأشار إلى أن علم الفلك هو علم منضبط أكاديمي أما التنجيم فدجل وعرافة وشعوذة وليس بعلم على الإطلاق مرتبط ارتباط وثيق بخرافات الحضارات القديمة جدا منذ العصر النحاسي الأول، ولا يوجد ارتباط بين التنجيم وعلم الفلك بأي شكل من الأشكال.

و︎تابع: تحدثنا بأكثر من مرة بأن الأبراج مجرد وهم لا وجود له ومجرد تخطيط وهمي مثل خطوط الطول ودوائر العرض، وأخيرا نقول بأن الغيب من خصائص الله وحده لا شريك له.

اقرأ أيضا:

3200 فرصة عمل جديدة.. وزارة العمل تنشر 25 صورة بالتخصصات والتفاصيل

صور- نجاح استنباط 8 أصناف جديدة من تقاوي الطماطم

دون أي زيادة في الأسعار.. بدء صرف السلع التموينية لشهر يناير 2025