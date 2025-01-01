صور- نجاح استنباط 8 أصناف جديدة من تقاوي الطماطم

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كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، نجاح البرنامج القومي لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر، في استنباط ٨ أصناف مصرية جديدة من تقاوي محصول الطماطم.

واطَّلَعَ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على نماذج إنتاج الأصناف الجديدة، والتي تم استنباطها من خلال مركز البحوث الزراعية، ممثلًا في معهد بحوث البساتين والبرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، والشراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص.

وتمتاز الأصناف الجديدة المتميزة والتي تم الانتهاء من تقييمها، واختيارها من بين ١٥ صنفًا، ذات الثمار البلحية والكروية، والمناسبة للأذواق المختلفة للمستهلكين بإنتاجيتها العالية؛ حيث تتراوح بين ٣٥ و٤٠ طنًّا للفدان، فضلًا عن مقاومتها الأمراض والآفات، وملاءمتها الظروف المناخية؛ حيث يجري حاليًّا الانتهاء من تسجيل صنفَين مميزَين منها، وإنهاء باقي إجراءات التقييم الواسعة للأصناف الستة الأخرى.

وأشاد وزير الزراعة بجهود الباحثين والعاملين في البرنامج؛ حيث طالبهم بالمزيد من الجهد في سبيل التوسع في استنباط أصناف جديدة من محاصيل أخرى للخضر، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير البذور والتقاوي المصرية للمزارعين بأسعار مناسبة.

وأكد فاروق أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ودمجها في جهود التنمية الزراعية؛ للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر، لافتًا إلى أن الوزارة ومراكزها البحثية ستقدم كل التيسيرات لهم من أجل إنجاح البرنامج، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية التوسع في إكثار الأصناف والهجن الجديدة، وتوفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة، وتشجيعهم على زراعتها.