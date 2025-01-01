دون أي زيادة في الأسعار.. بدء صرف السلع التموينية لشهر يناير 2025

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تجهيز منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها، المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، استعداداً لبدء صرف السلع المدعمة للمستفيدين من بطاقات التموين ضمن مقررات شهر يناير 2025. وسيتم الصرف وفقاً لقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مسجل على البطاقة بداية من الشهر بواقع ٥٠ جنيها لكل مواطن بالإضافة إلى صرف فرق نقاط الخبز، دون أي زيادة في الأسعار.

تمكنت الوزارة بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، من توفير وتأمين مخزون استراتيجي شامل من كافة السلع الأساسية، التزاماً بتوجيهات القيادة السياسية.

كما أطلقت الوزارة مبادرة "سوق اليوم الواحد" في عدد من المحافظات، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة للوزارة، بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية، إلى جانب منتجات الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن ذات الجودة العالية.

وساهمت هذه الخطوة في جذب المواطنين للإقبال على الشراء، خاصة مع انخفاض أسعار هذه السلع بنسبة تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالأسواق الأخرى، مع المحافظة على مستويات جودة مرتفعة.