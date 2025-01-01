أجواء مميزة للاحتفال بالعام الجديد داخل محمية وادي دجلة- صور

تفاصيل طقس أول أيام 2025.. وتحذير من الأرصاد (بيان بالدرجات)

بالصور.. أجواء استثنائية في القاهرة احتفالًا بـ 2025: زحام وأضواء

تصوير ـ يوسف دياب:

شهدت محمية وادي دجلة احتفالات مميزة بمناسبة رأس السنة الجديدة، إذ توافد المئات من الزوار للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الساحرة والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي نظمتها إدارة المحمية.

وتحولت أرجاء المحمية إلى مسرح مفتوح للعروض التي أضفت طابعاً احتفالياً فريداً، كما أتيحت للزوار فرصة استكشاف جمال الطبيعة الخلابة للمحمية.

واستمرت الأجواء الاحتفالية حتى الساعات الأولى من العام الجديد، وسط أجواء من البهجة والفرحة التي جمعت بين الزوار من مختلف الأعمار.