الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء.. شبورة وأمطار بهذه المناطق (بيان رسمي)

القاهرة - أ.ش.أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، 1 يناير 2025، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الانحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية .

كما توجد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .

بجانب نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية - وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الادارية 20 08

6 اكتوبر 19 08

بنهــــا 19 10

دمنهور 18 11

وادى النطرون 20 10

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 18 10

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 18 10

دمياط 18 11

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 19 10

السويس 20 11

العريش 19 09

رفح 18 08

رأس سدر 20 11

نخل 17 02

كاترين 11 01-

الطور 20 10

طابا 17 06

شرم الشيخ 22 13

الاسكندرية 19 10

العلمين 19 09

مطروح 18 10

السلوم 20 09

سيوة 18 05

رأس غارب 21 10

الغردقة 23 11

سفاجا 22 12

مرسى علم 22 12

شلاتين 23 14

حلايب 21 15

أبو رماد 22 13

رأس حدربة 21 15

الفيوم 19 09

بني سويف 19 08

المنيا 20 06

أسيوط 19 06

سوهاج 20 07

قنا 21 08

الأقصر 22 09

أسوان 22 09

الوادى الجديد 21 06

أبوسمبل 22 11

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