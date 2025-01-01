طقس الأسبوع الأول من 2025.. صقيع وأمطار على هذه المناطق

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كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء وحتى يوم الاثنين المقبل، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارًا، مائل للدفء على جنوب البلاد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

طقس الأربعاء

شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس من الخميس إلى السبت

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأحد والاثنين

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.