ذكرى ميلاد الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.. احتفاء خاص بقناة "مصر قرآن كريم"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تحيي قناة "مصر قرآن كريم" اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، التي توافق الأول من يناير من كل عام.

وأعلنت القناة عن إذاعة عدد من التلاوات المرتلة والمجودة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد، على النحو التالي:

تلاوة مرتلة للجزء الأول من الآية (1) من سورة الفاتحة إلى الآية (141) من سورة البقرة.

تلاوة مجودة لسورة البقرة من الآية 60 إلى الآية 91.

تلاوة مجودة لسورة الأنعام من الآية 115 إلى الآية 122.

تلاوة مرتلة للجزء السادس من الآية (148) من سورة النساء إلى الآية (81) من سورة المائدة.

تلاوة مرتلة لسورة فصلت والشورى من الآية 1 إلى الآية 53.

تلاوة مجودة لسورة البقرة من الآية 124 إلى الآية 131.

تلاوة مجودة لسورة آل عمران من الآية 1 إلى الآية 51.

تلاوة مرتلة للجزء السابع من مصحف أعلام القراء.

تلاوة مجودة لسورتي النمل والقصص من الآية 82 إلى الآية 11.

تلاوة مجودة لسورة طه من الآية 25 إلى الآية 35.

تلاوة مرتلة للجزء الحادي عشر من الآية (93) من سورة التوبة إلى الآية (5) من سورة هود.

تلاوة مرتلة للجزء السادس عشر من الآية (75) من سورة الكهف إلى الآية (135) من سورة طه.

وتحل في الأول من يناير من كل عام ذكرى ميلاد الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، صاحب الحنجرة الذهبية، أحد أهم وأشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي.

وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984، ولقب بـ "الصوت الملائكي" و"صوت مكة".