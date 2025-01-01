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"الساقي للإنشاد" ضمن فعاليات وزارة الثقافة بقبة الغوري

03:00 ص الأربعاء 01 يناير 2025

وزارة الثقافة المصرية

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كتب - محمد شاكر:

تستهل وزارة الثقافة العام الجديد، بأمسية دينية في ليلة لعشاق مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تحييها "فرقة الساقي" للإنشاد والمديح الديني، بقيادة الفنان "عادل حجازي"، وذلك بمركز إبداع قبة الغوري - بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك في الثامنة مساءً يوم الجمعة الموافق 3 يناير.

تتضمن فقرات الحفل تقديم باقة من الأناشيد الدينية التي ينفرد بأدائها مداحو الفريق، منها "يا غصن نقا"، "الصبح بدا من طلعته"، "سيدنا النبي بيحبنا"، وغيرها.

ويقول "عادل حجازي" إن جميع مُنشدي وأعضاء الفريق جمعهم حبهم في مدح النبي وإحياء حفلات الذكر، كما أنهم عزموا على توصيل رسالة الإسلام كدين للمحبة والسلام، وإعلاء القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية، لحث المواطنين على التقرب إلى المولى عز وجل.

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وزارة الثقافة العام الجديد ليلة لعشاق مدح الرسول فرقة الساقي الإنشاد والمديح الديني الأناشيد الدينية
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