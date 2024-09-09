ضمان مالي ومشرفين.. "العليا للحج والعمرة" تكشف تفاصيل جديدة بشأن الموسم الجديد

كتبت- داليا الظنيني:

قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن المصريين يفضلون السفر لأداء عمرة ذكرى المولد النبوي الشريف، لما لها من مكانة دينية وثقافية لديهم.

وتحدث "ترك" في مداخلة هاتفية ببرنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، عن النقاشات الجارية لوضع الضوابط الخاصة بموسم العمرة لهذا العام، مؤكداً أنه تم رفع تلك الضوابط لوزير السياحية والآثار للموافقة عليها واعتمادها.

وأوضح أن من أبرز تلك الضوابط، وجود ضمان مالي بقيمة 5 ملايين جنيه يتعين على الشركات السياحية تقديمه للحصول على الموافقة للعمل في بوابة عمرة مصر.

وفيما يتعلق بضوابط الإشراف على الرحلات، أكد أنه سيتم تعيين مشرف واحد لكل خمسين معتمرًا، بخلاف العدد السابق الذي كان يشمل 135 معتمرًا، لضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية للمعتمرين.

وشدد "ترك"، على ضرورة التعامل مع الكيانات الشرعية المعتمدة من قبل وزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الشركة السياحية المنظمة للرحلة مرخصة وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في مصر.