عمرو بن العاص وكمال عامر وأحمد عرابي.. 58 صورة ترصد أهم 3 محاور بالجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

تشهد محافظة الجيزة، طفرة ونقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها الطرق.

ويُعد محور عمرو بن العاص أحد أبرز وأهم المحاور في محافظة الجيزة، حيث يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائري "بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية"، والقوس الشمالي للطريق الدائري "بمنطقة منشأة البكاري"، بطول 4 كم، وأعمال الربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية.

يختصر محور عمرو بن العاص، زمن الوصول من الدائري الشمالي وحتى طريق الدائري الجنوبي، ويخدم شوارع "ترسا، الهرم، فيصل"، ويقلل زمن الوصول من منطقة المنيب لمنشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.

ويهدف محور عمرو بن العاص، إلى تقليل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري، وتطوير ورصف الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية، وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي.

من المنيب والمعادي إلى الهرم وفيصل في 10 دقائق.. 23 صورة ترصد محور عمرو بن العاص

ويُعد محور أحمد عرابي، والذي تم الانتهاء من تشغيله خلال الفترة الماضية، إحدى أهم المحاور في محافظة الجيزة.

ويأتي محور أحمد عرابي الجديد بطول 11 كم و عرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه وتم ربط محور أحمد عرابى بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر؛ ليكون بذلك محور بديلًا لمحور 26 يوليو من الطريق الدائرى حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.

ويساهم محور أحمد عرابي الجديد، في الوصول من فيصل للمهندسين ومحطة قطارات الصعيد فى دقائق، ويبدأ مطلع المحور من الطريق الدائري وأرض اللواء وطريق إسكندرية الصحراوي، وبشكل سطحي يمكن أن يوصلنا إلى شارع السودان وشارع جامعة الدول العربية وميدان سفنكس.

ويلتقي محور أحمد عرابي الجديد، مع محور المهندس شريف إسماعيل الذي يؤدي إلى المنصورية والمريوطية والهرم.

الوصول لـ"أكتوبر وزايد" في دقائق.. أحدث صور لمحور أحمد عرابي الجديد

وفي نفس السياق، يأتي محور الفريق كمال عامر ضمن أهم محاور محافظة الجيزة المرورية.

ويُعد محور الفريق كمال عامر، إحدى أضخم المحاور المرورية المصرية، حيث يربط بين شمال وجنوب وغرب محافظة الجيزة، ويساهم في اختصار زمن الوصول، ويحل جزء كبير وضخم من الأزمات المرورية، ويختصر زمن الوصول إلى مناطق عدة، بدءًا من محور روض الفرج والوراق ومحور 26 يوليو وصفط اللبن.

يتقاطع محور الفريق كمال عامر، مع عدد من المحاور وهي :" الطريق الدائري (الوراق - المنيب)، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، وكوبري أعلى شارع فيصل، وكوبري أعلى شارع الهرم، ومحور تحيا مصر"، ويساهم تيسير الحركة المرورية بمحافظة الجيزة والقاهرة الكبرى حيث يربط القوس الجنوبى للطريق الدائرى بالمنيب جنوبًا بالقوس الشمالي، وذلك بطول 12 كم، وعرض (33 - 65.5) م.

أضخم محور مروري.. فيديو و25 صورة ترصد مسار محور الفريق كمال عامر