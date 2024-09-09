صور- تفاصيل تطوير منطقة رمسيس والسبتية

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كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بمحافظة القاهرة أحدث أعمال التطوير الجارية في منطقة ميدان رمسيس ومحيطها ضمن خطة رفع الكفاءة وحل أزمة التكدس المروري بالمنطقة.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى "مصراوي"، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من أعمال إزالات سوق السبتية.

وأضاف المصدر، أنه جار في الوقت الحالي مواصلة تنفيذ أعمال إنشاء الجراج متعدد الطوابق من أجل استيعاب المواقف العشوائية في منطقة رمسيس.

وأشار المصدر، إلى أن أعمال تنفيذ الجراج وصلت إلى مرحلة متقدمة فيما يتعلق بالإنشاءات الخرسانية، لافتا إلى أنه لن يكون مكانا لاستيعاب السيارات فقط، ولكن سيشمل عددًا من المحلات لنقل الباعة الجائلين إليها.

وشدد المصدر على أنه بعد الانتهاء من نقل المواقف العشوائية والباعة الجائلين من ميدان رمسيس سيتم بدء تنفيذ أعمال تطوير الميدان نفسه.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار ميدان رمسيس والمنطقة المحيطة به، منطقة إعادة تخطيط.

كما أصدر محافظ القاهرة قرارا لاحقًا لقرار رئيس الوزراء، بإعلان ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون منطقة إعادة تخطيط.

وتبلغ مساحة منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون المستهدف إعادة تخطيطها 14.62 فدان.

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