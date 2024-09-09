الأرصاد: موجة حارة جديدة في هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها: يسود الساعات المقبلة، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل 10 سبتمبر 2024 تشهد البلاد موجة حارة أخرى تستمر حتى الجمعة 13 سبتمبر 2024، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح 4 إلى 5 درجات مئوية.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانًا.

وأوضحت أن حالة الطقس اليوم تشهد رياحا معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.