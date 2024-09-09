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BBC

متحدث الصحة: ضخ أكثر من 271 صنف من الأدوية خلال أسبوع

12:00 ص الإثنين 09 سبتمبر 2024

الدكتور حسام عبد الغفار

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار يتابع يوميا مع هيئة الدواء موقف توفير الأدوية، لافتا إلى أنه تم ضخ 271 صنفا دوائيا بالصيدليات خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد أن هيئة الدواء ضخت كميات إضافية من الأدوية المهمة التي تندرج تحت المجموعات العلاجية (الأنسولين، أمراض السكر، أمراض القلب، التهابات المعدة، فرط نشاط الغدة الدرقية، علاج الأورام، المضادات الحيوية، أدوية الحقن المجهري).

وقال عبد الغفار إن وزير الصحة والسكان يتابع عن كثب لأزمة نواقص الأدوية والمتوقع انتهائها خلال الأشهر القليلة المقبلة، منوها أن صيدليات الإسعاف يتواجد بها زحاما شديدا يوميا بسبب توافر كميات من الأدوية غير المتواجدة في الأسواق والصيدليات، منوها أنه خلال 3 شهور ستعود الأمور لطبيعتها بشأن توافر الأدوية.

الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة والسكان الصيدليات أزمة نقص الأدوية الأنسولين هيئة الدواء
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