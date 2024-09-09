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BBC

خبير يكشف مفاجأة بشأن المنطقة المقام عليها سد النهضة

03:00 ص الإثنين 09 سبتمبر 2024

سد النهضة

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن طبيعة المنطقة المقام عليها سد النهضة الإثيوبي ومدى تأثرها بحركة الزلازل.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن المنطقة الأرضية المقام عليها سد النهضة الإثيوبي منطقة زلازل مما يعني إنها غير مؤهلة لإقامة أي مبان عليها من الأصل وليس مشروعات تنموية كما تدعي أثيوبيا.

وتابع: "في حال انهيار السد ستقع مصيبة وكارثة بشرية حيث إنه سيتعرض السودان لطوفان يجتاح الأخضر واليابس، ولن تستطيع أية محاولات أن توقفه وربما يلحق أضرارًا بمصر".

وأعلنت إثيوبيا مؤخرا قرب انتهاء الملء الخامس لسد النهضة بوصول المياه في بحيرة السد إلى أكثر من 62 مليار متر مكعب،وبدء التشغيل التجاري للسد لتوليد الطاقة الكهرومائية.

الدكتور عباس شراقي جامعة القاهرة سد النهضة السودان
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