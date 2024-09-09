برلماني: الصناعة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

كتب- نشأت علي:

وصف النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، النتائج الإيجابية الكبيرة على المستوى الاقتصادي لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا بالتاريخية مثمناً توقيع عقود تدشين منطقة صناعية تركية في منطقة السادس من أكتوبر على مساحة 2.6 مليون متر مربع لصالح بولاريس الدولية للمناطق الصناعية والثانية بالعاصمة الإدارية بمساحة 2 مليون متر.

واعتبر "الوليلي"، قيام شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية بالتوقيع مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد تخصيص قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر الجديدة وكذلك مذكرة تفاهم بشأن تطوير مشروع منطقة صناعية بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره أردوغان رئيس تركيا بمثابة دليل قاطع على الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس السيسى للقطاع الصناعي والترويج لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأضاف أن الصناعة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي خاصة بعد تكليف الفريق كامل الوزير بملف التحديث والتطوير الحقيقيين للصناعة المصرية مطالباً من جميع مستثمري القطاع الصناعى خلال هذه المرحلة مساندة ودعم الجهود الحكومية للنهوض بهذا القطاع الذي شهد إهمالاً كبيراً على مدى أكثر من نصف قرن.