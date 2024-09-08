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‎وزير الشئون النيابية يستقبل وزير العدل لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الأجندة التشريعية

11:54 م الأحد 08 سبتمبر 2024
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    ‎وزير الشئون النيابية يستقبل وزير العدل
  • عرض 3 صورة
    ‎وزير الشئون النيابية يستقبل وزير العدل
  • عرض 3 صورة
    ‎وزير الشئون النيابية يستقبل وزير العدل

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كتب- نشأت علي:

‎عُقد اليوم الاجتماع التنسيقي بين المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

‎جاء الاجتماع لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع الأجندة التشريعية المزمع عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة.

‎وتم الاتفاق على عدة نقاط محورية سيتم إدراجها في الأجندة التي تعكس الأولويات التشريعية للحكومة في المرحلة القادمة.

‎وجدير بالذكر أنه وقد سبق عقد اجتماع مماثل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناول استعراض مقترحات الخطة التشريعية للحكومة في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، حيث تم تحديد أولويات مشروعات القوانين وفقًا لأهميتها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المشتركة بين أكثر من وزارة، فضلًا عن بعض مشروعات القوانين التي تأتي من الوزارات المختلفة تنفيذًا لبرنامج الحكومة

وزير الشئون النيابية وزير العدل محمود فوزي عدنان فنجري
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