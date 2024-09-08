متحدث الصحة: ضخ الأنسولين يتم بشكل يومي والأمور ستعود لطبيعتها خلال 3 أشهر

كتبت- داليا الظنيني:

أوضح أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، كيف ساهمت مصر في تخفيف حدة الوضع الإنساني والصحي الذي يواجهه الشعب السوداني الشقيق.

ولفت عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى ضخ كميات كبيرة من الأدوية في الصيدليات خلال الفترة الماضية، موضحا أنه يتم ضخ الأنسولين بشكل يومي في الصيدليات.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة،: "خلال 3 أشهر سيتم عودة الأمور لطبيعتها بشأن توفر الأدوية"، موضحا أنه يتم توفير أدوية الغدة الدرقية بالصيدليات بشكل يومي.

أضاف متحدث الصحة، أن صيدليات الإسعاف يوجد بها الأدوية التي لم يتم توفيرها بكميات كبيرة في الصيدليات العادية، متابعًا: "الناس بتروح الإسعاف مش لأن الدواء ده مش موجود غير فيها، وضامنة إنها هتلاقي الدواء هناك وهو ده اللي بيسبب الإزدحام، ولكن الإزدحام سينتهي قريبا مع الضخ اليومي للأدوية".