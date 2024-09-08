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صور.. هدم أحد عقارات حريق الموسكي بسبب سوء حالته الإنشائية

03:34 م الأحد 08 سبتمبر 2024
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كتب- محمد نصار:

تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي، صباح اليوم 2024/9/8 أعمال الهدم الجزئي للعقار رقم 1 شارع الجوهري بحي الموسكي، عقب تعرضه لحريق شديد أدى إلى سوء حالته الإنشائية.

كما تابع نائب المحافظ، أعمال التطوير الجارية بجراج الأوبرا بحي الموسكي، وذلك في إطار برنامج تطوير القاهرة الخديوية (محيط حديقة الأزبكية).

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