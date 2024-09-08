موعد بدء موسم العمرة الجديد 2024

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة 1446 هجريًا ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن تأخير ضوابط العمرة حاليًا يعود إلى بحث غرفة شركات السياحة مع وزارة السياحة والآثار خفض قيمة خطاب ضمان تنظيم برامج العمرة.

وأوضح أن اتجاه وزارة السياحة والآثار، هو أن تكون قيمة خطاب الضمان 5 ملايين جنيه، لافتًا إلى أنه تُجرى مشاورات كثيفة لخفض قيمته.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من ضوابط العمرة كاملة ويتبقى فقط الانتهاء من قيمة خطاب الضمان؛ وبعد ذلك يتم اعتمادها من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار

وتابع أنه من المتوقع حتى الآن بدء رحلات عمرة الموسم الجديد خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري 2024.

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