عدادات الكهرباء 10 أنواع.. هل تختلف الفاتورة الشهرية حسب الموديل والاسم؟

كتب - محمد صلاح

مع إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة الأسعار الجديدة على شرائح استهلاك الكهرباء يتساءل بعض المواطنين.. هل هناك فرق بين العدادات في احتساب الاستهلاك وأيهما أوفر في ذلك لضمان إصدار فاتورة بسيطة؟.

وكشف مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن آلية الحساب في أغلب عدادات الكهرباء لا تختلف كثيرا، وأن الاختلاف يكون في أنواع عدادات الكهرباء الموجودة في الوحدات السكنية فمنها الميكانيكي التقليدي والقديم والذي يتم محاسبة المشتركين به عن طريق فواتير الاستهلاك الشهرية، وهناك أنواع أخرى مسبوقة الدفع يتم المحاسبة بها عبر كروت الشحن ومنها أنواع العدادات الكودية التي يتم تركيبها للمباني العشوائية والمخالفة إضافة إلى نوعية حديثة ومتطورة وهي العدادات الذكية.

وأشار المصدر في تصريحات لمصراوي إلى أن هناك 4 أشكال لعدادات الكهرباء نظام الوجه الواحد التي تقيس الطاقة المستهلكة في نظام الوجه الواحد ويستخدم بشكل عام في المنازل وهي كالآتي:

- عداد أحادي الوجه كهروميكانيكي

- عداد أحادي الوجه إلكتروني

- عداد أحادي الوجه إلكتروني مسبق الدفع

- عداد أحادي الوجه إلكتروني ذكي

وأوضح أن هناك عدة أشكال لأنظمة عداد الكهرباء ذات الأوجه الـ 3، التي يقيس الطاقة المستهلكة في أنظمة الأوجه الثلاثة وتستخدم 3 مراحل بشكل عام في المصانع أو البيئات ذات الأحمال الثقيلة وأنواعها كالآتي:

- عداد ثلاثي الوجه كهروميكانيكي

- عداد ثلاثي الوجه إلكتروني

- عداد ثلاثي الوجه إلكتروني مسبق الدفع

- عداد ثلاثي الوجه إلكتروني ذكي

- عداد ثلاثي الوجه بمحولات تيار كهروميكانيكي

- عداد ثلاثي الوجه بمحولات تيار إلكتروني

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