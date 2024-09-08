الإيجار القديم.. موعد فرض 15% زيادة على الإيجارات للمرة الثالثة

كتب- محمد نصار:

فرض قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية الذي أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة قيمتها 15% سنويًا على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.

وتفعيلا لنص ومواد القانون، تم تطبيق الزيادة بقيمة 15% في شهر مارس من عام 2023، وأيضا في شهر مارس من عام 2024.

ومن المقرر تطبيق الزيادة السنوية الثالثة في الإيجارات القديمة اعتبارا من شهر مارس المقبل 2024 وبنفس النسبة السابقة البالغة 15% لكل عام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم وذلك عام 2022.

ونص القانون على فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022، ومن ثم يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر.

وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات سيكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة: أمطار وشبورة وسحب منخفضة

45 صورة تكشف جمال ممشى أهل مصر وأبراج ماسبيرو الجديدة

آخر فرصة للتقديم في وظائف مترو الأنفاق.. 48 ساعة قبل غلق الباب

رفع السن لـ35 عاما.. وزارة الري: مسابقة تعيين جديدة في يناير

قائمة بالأسماء.. ضخ كميات جديدة من أدوية الضغط والمسكنات والربو والمحاليل