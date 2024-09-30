لن يكون ثابتًا.. وكيل خطة النواب يكشف عن أبرز مميزات الدعم النقدي

كتب- عمرو صالح:

كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز مميزات الدعم النقدي المنتظر تطبيقه كبديلًا عن الدعم العيني.

وقال "عمر"، لمصراوي، إن الدعم النقدي سيصل إلى المستحقين، قائلًا: "زي رغيف العيش معظم المخابز تبيع بوزن أقل من الأوزان المقررة".

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه في حال تحديد نصيب الفرد من الدعم النقدي لن يكون ثابتًا، حيث أنه سيتم زيادته وفقًا للأسعار و تبعًا لمتغيرات السوق، مشيرا إلى أن الدعم النقدي سيكون على مراحل تدريجية وليس مرة واحدة.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الإثنين، اجتماعًا لمناقشة قضية الدعم وتطبيق أحد النظامين النقدي أو العيني، بحضور المقرر العام للمحور الاقتصادي أحمد جلال، وعبدالفتاح الجبالي، المقرر المساعد، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.